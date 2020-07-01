Челябинск, , 08:36 — REGNUM В Челябинской области заходом голосования по изменению Конституции следят 8705 представителей региональной Общественной палаты. Об этом сообщает пресс-служба организации.

За время процесса их число выросло. Ранее за ходом наблюдали 8672 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, голосование проходит с 25 июня. В Челябинской области работают 2304 избирательных участка.

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