Горно-Алтайск, , 08:35 — REGNUM В Республике Алтай по ситуации на 10 часов утра 1 июля в голосовании по поправкам в Конституции РФ проголосовали 41,9% местных жителей. Такие данные приводятся на сайте Центральной избирательной комиссии.

Наиболее активно голосуют жители Усть-Канского и Кош-Агачского районов, где явка составила 59% и 56,3% соответственно. Наименее активно избирательные участки посещают в Горно-Алтайске и Майминском районе — 30,8% и 32,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, за четыре дня до 1 июля в республике на избирательные участки пришли 40,5 тыс. местных жителей.

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