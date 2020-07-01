Омск, , 08:32 — REGNUM Явка на 10:00 по местному времени (07:00 мск) в Омской области на голосовании по поправкам к Конституции РФ составила 55,73%. Об этом ИА REGNUM сообщили в ЦИК РФ.

Активнее всего в Омской области голосует Крутинский район (83,68%). В Омске больше всего жителей проголосовали в Октябрьском районе (48,48%).

Как сообщало ИА REGNUM, голосование по поправкам к Конституции РФ проходит с 25 июня по 1 июля 2020 года.

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