Москва, , 08:29 — REGNUM В Москве сегодня, 1 июля, начался основной день голосования по поправкам к Конституции Российской Федерации.

В столице открылись 3,6 тысяч избирательных участков. 178 из этих участков находятся в следственных изоляторах и больницах. Все участки будут открыты до 20:00.

Обеспечивают работу избирательных участков в столице 45 тысяч человек. Это члены территориальных и участковых избирательных комиссий. За ходом голосования также наблюдают более 20 тысяч человек. Кроме того любой гражданин России может наблюдать трансляции с каждого избирательного участка (нужна предварительная регистрация).

Напомним, что голосование по поправкам к Конституции началось 25 июня.