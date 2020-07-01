Белград, , 08:35 — REGNUM Повторное голосование на выборах депутатов в сербскую Скупщину (парламент республики) началось на 234 избирательных участках страны. Об этом 1 июля сообщает Республиканская избирательная комиссия (РИК).

Ранее, 21 июня, в Сербии состоялись выборы народных избранников в парламент, представительный орган автономного края Воеводина и муниципальные органы власти. Из-за жалоб и нарушений на указанных участках, на них было принято решение провести повторное голосование.

«РИК приняла решение, согласно которому на 234 избирательных участках будет проведено повторное голосование в среду 1 июля 2020 года с 7:00 до 20:00 (с 8:00 до 21:00 мск)», — приводит РИА Новости слова председателя РИК Владимира Димитриевича.

Также известно, что данные участки составляют около 3% от общего числа (всего — 8 433) и на них могут отдать свой голос примерно 200 тысяч граждан и что это число избирателей может повлиять на результаты выборов в Скупщину, которые состоялись 21 июня.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 26 июня стало известно, что возглавляемая сербским президентом Александром Вучичем партия СПП (Сербская прогрессивная партия) получила 189 мандатов в Скупщине.