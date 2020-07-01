Пекин, , 08:12 — REGNUM Намерение ряда стран ввести санкции против китайских чиновников в связи с принятием закона о национальной безопасности в Гонконге продиктованы «бандитской логикой», заявил 1 июля журналистам заместитель главы канцелярии по делам Гонконга и Макао Госсовета КНР Чжан Сяомин.

Комментируя введённые в США визовые ограничения для должностных лиц Коммунистической партии Китая, Сяомин отметил, что наведение порядка в одной из административно-территориальных единиц КНР является внутренним делом его страны.

«Что касается упомянутых вами некоторых стран, которые заявляют о намерении ввести санкции в отношении ряда китайских чиновников, я считаю, что это бандитская логика», — сказал он.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что США ввели санкции против центральных и региональных функционеров КНР в связи с принятием в Китае закона о защите государственной безопасности в Гонконге.

В свою очередь, в Пекине приняли решение установить визовые ограничения на въезд в страну для граждан США, которые «отвратительно проявили себя в вопросах, связанных с Сянганом (Гонконгом)».

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