Ханты-Мансийск, , 07:54 — REGNUM В Югре по данным на утро 1 июля в ходе общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ проголосовали 49,93% от общего количества избирателей, зарегистрированных на территории ХМАО. Об этом сообщает региональный избирком.

Напомним, всего в ХМАО 1 146 364 избирателей. Проголосовали уже более 570,2 тыс. жителей региона.

В завершающий день голосования по поправкам к Конституции РФ 1 июля в Югре в 8:00 по местному времени (6:00 мск) открылись 714 избирательных участков.

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