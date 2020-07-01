Новосибирск, , 07:51 — REGNUM В Новосибирской области сегодня, 1 июля, явка избирателей на голосовании по поправкам к Конституции РФ на 10:00 (время местное) составила 35,40%. Об этом ИА REGNUM сообщили в ЦИК РФ.

По данным региональной избирательной комиссии в 8:00 (время местное) в основной день голосования в Новосибирской области открылись 2013 избирательных участков.

Читайте также: В Новосибирской области стартовал основной день голосования по поправкам

По данным на 29 июня, в регионе проголосовали 597 886 избирателей — 27,8% от количества избирателей Новосибирской области.