Киев, , 07:51 — REGNUM Бывшая заместитель министра инфраструктуры Украины, ныне советница главы государственного космического агентства Украины Александра Клитина заявила о создании своей политической партии «Украина против коррупции». Об этом Клитина заявила в видеозаписи, опубликованной на своем канале в YouTube.

На видеозаписи Александра Клитина была одета в купальник.

«Украинцы, хочу обратиться к вам. Я решила бороться за правду своими силами. Потому, что на этих идиотов в штанах точно надежды нет. Я создаю свою партию «Украина против коррупции». Чтоб разобраться наконец-то с этими политическими проститутами», — заявила советница главы государственного космического агентства Украины.

«Они думают, что если у них в штанах что-то есть, то этого достаточно для успеха, им можно обижать женщин. Женщины в сто раз умнее и честнее, чем вы. Вот смотрите. Министр [инфраструктуры Украины Владислав] Криклий — он меня не только уволили, он облили меня грязью так, чтоб я никогда не оправилась, потому, что мешала им красть на «Укрзализныце». Поэтому я хочу разобраться со всеми коррпупционерами и политическими проститутами. Все желающие, присоединяйтесь ко мне. Скажем «нет» политическим проститутам», — призвала она.

Отметим, накануне, 30 июня, журналисты украинского издания «Страна» пообщались с Клитиной. В частности, ей был задан вопрос относительно того, почему она решила обратиться к своим потенциальным последователям в купальнике. На что она ответила, что в ее виде ничего такого нет, добавив, что не нужно женщин «заматывать» в паранджу. По словам журналистов «Страны» зрителей также интересовал вопрос, искусственная ли грудь у будущего политика или нет. На что Клитина ответила, что данная информация стоит денег, добавив, что пусть люди обсуждают этот вопрос, «могут делать ставки».

«Буду разыгрывать приз — тому, кто угадает, своя у меня грудь или нет», — заявила она журналистам издания «Страна».

Вечером, 30 июня, в студии украинского телеканала ZIK, где также присутствовала Александра Клитина состоялось голосование зрителей телеканала относительно того, какое происхождение имеет грудь женщины.

Напомним, ранее Александра Клитина была уволена с должности заместителя министра инфраструктуры Украины после того, как в средствах массовой информации появилась информация о том, что она получила занимаемую должность якобы «через постель». Недавно стало известно, что Клитина занимает должность советницы главы государственного космического агентства Украины.