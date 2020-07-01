Киев, 1 июля 2020, 07:51 — REGNUM Бывшая заместитель министра инфраструктуры Украины, ныне советница главы государственного космического агентства Украины Александра Клитина заявила о создании своей политической партии «Украина против коррупции». Об этом Клитина заявила в видеозаписи, опубликованной на своем канале в YouTube.
На видеозаписи Александра Клитина была одета в купальник.
Отметим, накануне, 30 июня, журналисты украинского издания «Страна» пообщались с Клитиной. В частности, ей был задан вопрос относительно того, почему она решила обратиться к своим потенциальным последователям в купальнике. На что она ответила, что в ее виде ничего такого нет, добавив, что не нужно женщин «заматывать» в паранджу. По словам журналистов «Страны» зрителей также интересовал вопрос, искусственная ли грудь у будущего политика или нет. На что Клитина ответила, что данная информация стоит денег, добавив, что пусть люди обсуждают этот вопрос, «могут делать ставки».
Вечером, 30 июня, в студии украинского телеканала ZIK, где также присутствовала Александра Клитина состоялось голосование зрителей телеканала относительно того, какое происхождение имеет грудь женщины.
Напомним, ранее Александра Клитина была уволена с должности заместителя министра инфраструктуры Украины после того, как в средствах массовой информации появилась информация о том, что она получила занимаемую должность якобы «через постель». Недавно стало известно, что Клитина занимает должность советницы главы государственного космического агентства Украины.