Бразилиа, , 07:43 — REGNUM Решение об отставке принял новый министр образования Бразилии Карлос Декотелли после скандала с фальсификацией резюме, 30 июня передает телеканал CNN Brasil.

При этом чиновник был назначен на этот пост всего несколько дней назад. В своем резюме министр указал, что якобы 40 лет работал преподавателем в частном образовательном университете «Фонд Жетулиу Варгаса». Однако в организации опровергли эти данные.

Свое решение Декотелли объяснил реакцией на скандал президента Бразилии Жаира Болсонару, который заявил, что бразильское правительство не намерено оправдывать подобные несоответствия в документах чиновника.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая Жаир Болсонару 25 мая попросил правоохранительные органы Бразилии прекратить в отношении его расследование, связанное с возможным вмешательством Болсонару в дело о финансовых махинациях.

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