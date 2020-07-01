Вашингтон, , 07:33 — REGNUM Группа американских сенаторов добилась включения положений о санкциях в отношении газопровода «Северный поток-2» в проект оборонного бюджета США на 2020−2021 финансовый год, подготовку которого ведут в Сенате. Об этом сообщил один из авторов инициативы конгрессмен-республиканец Стив Уомак на своей странице в Twitter.

«Я горжусь тем, что выступаю соавтором санкций, направленных на прекращение его строительства, и аплодирую Сенату за включение этого приоритетного положения в проект оборонного бюджета», — написал он в социальной сети.

Добавим, что перед голосованием по проекту бюджета он может быть скорректирован с учётом альтернативного варианта законопроекта, который разрабатывают в Палате представителей Конгресса.

Авторами предложения выступили сенаторы Тед Круз, Джинн Шейхин, Джон Баррассо, Рон Джонсон и Том Коттон. По их мнению, такая тактика станет более успешной по ряду причин. Военный бюджет принимается в США осенью или в начале зимы, что ускорит введение санкций. Кроме того, американский президент уже не сможет воспользоваться правом вето и наложить запрет, заблокировав весь бюджет.

Читайте также: Шрёдер назвал санкции по «Северному потоку — 2» нападением на экономику ЕС

Читайте ранее в этом сюжете: США могут включить санкции против «Северного потока – 2» в военный бюджет