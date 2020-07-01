Салехард, , 07:27 — REGNUM На Ямале 1 июля в 8:00 по местному времени (6:00 мск) стартовал завершающий день голосования по поправкам к Конституции РФ. Их работа завершится в 20:00 (18:00 мск), сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Работа на избирательных участках организована с учётом требований Роспотребнадзора. На входе на участок лежат антибактериальные коврики, измеряется температура, выдаются маски и перчатки. Для желающих проголосовать дома подготовлены индивидуальные пакеты.

В ЯНАО 368 710 человек имеет право голоса. С 25 июня проголосовали 239 534 ямальца, или 65,46% от общего числа избирателей.

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