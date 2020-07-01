Улан-Удэ, , 07:25 — REGNUM В Бурятии к 10 часам утра явка на общероссийском голосовании по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ составила 58,15%. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства республики.

В абсолютных цифрах на избирательные участки уже явились 383,6 тыс. местных жителей. Из них 141,8 тыс. проголосовали в Улан-Удэ.

«Голосование в общероссийский день голосования — 1 июля проходит на 837 участках для голосования: 814 — образованных в общем порядке, 23 — участках для голосования в местах временного пребывания участников голосования, а также вне помещений для голосования», — отметили в правительстве.

Жители также могут до 17 часов вечера подать заявку на голосование на дому. Избирательные участки будут работать до 20 часов.

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