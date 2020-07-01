Чебоксары, , 07:23 — REGNUM В Чувашии сегодня, 1 июля, продолжится голосование по поправкам к Конституции России. В республике работают 1162 избирательных участка, сообщает ЦИК региона.

По последним данным ведомства (на 29 июня 20:00 часов), в Чувашии проголосовало 437 707 человек, что составляет 47,25% от числа общего зарегистрированных избирателей.

В региональном избиркоме отмечают, что за ходом голосования на избирательных участках, придомовых территориях и на дому следят общественные наблюдатели. Всего на территории Чувашии открыто 1 162 избирательных участка.

«Участковые комиссии впервые используют в своей работе сейф-пакеты. Они необходимы для того, чтобы обеспечить сохранность бюллетеней в течение всего периода голосования. Сейф-пакеты не вскрываются до начала подсчета голосов участников голосования, который начнется после 20:00 часов 1 июля», — говорится в сообщении республиканского ЦИК.

Голосование организовано с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора: применяются дезинфицирующие средства, измеряется температура, участникам голосования выдаются индивидуальные защитные маски и перчатки.

В избирательной комиссии также отмечают, что все средства, выделенные из федерального бюджета на оплату труда участковых избирательных комиссий, будут выплачены «в полном объеме».

«Кроме того, в настоящее время рассматривается вопрос о дополнительном выделении денег на оплату труда членов УИК, учитывая их напряженный и самоотверженный труд, в том числе за счет республиканского бюджета Чувашской Республики», — заявил глава ЦИК Чувашии Александр Цветков.