Чебоксары, 1 июля 2020, 07:23 — REGNUM В Чувашии сегодня, 1 июля, продолжится голосование по поправкам к Конституции России. В республике работают 1162 избирательных участка, сообщает ЦИК региона.
По последним данным ведомства (на 29 июня 20:00 часов), в Чувашии проголосовало 437 707 человек, что составляет 47,25% от числа общего зарегистрированных избирателей.
В региональном избиркоме отмечают, что за ходом голосования на избирательных участках, придомовых территориях и на дому следят общественные наблюдатели. Всего на территории Чувашии открыто 1 162 избирательных участка.
Голосование организовано с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора: применяются дезинфицирующие средства, измеряется температура, участникам голосования выдаются индивидуальные защитные маски и перчатки.
В избирательной комиссии также отмечают, что все средства, выделенные из федерального бюджета на оплату труда участковых избирательных комиссий, будут выплачены «в полном объеме».