Красноярск, , 07:23 — REGNUM По состоянию на 10:00 по местному времени (06:00 мск) 1 июля явка на голосовании по поправкам к Конституции РФ в Красноярском крае составила 47,53%. Об этом сообщается на сайте ЦИК РФ.

Сегодня, 1 июля, проходит основной день голосования по поправкам к Конституции РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, с 25 июня в крае открылись 2150 стационарных участков для голосования.

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