Чита, , 07:18 — REGNUM Сегодня, 1 июля, в основной день голосования по поправкам к Конституции РФ явка избирателей в Забайкальском крае на 12:00 местного времени составила 51,09%. Об этом сообщает региональная избирательная комиссия.

Наиболее активно голосуют жители города Петровск-Забайкальский, где явка на 10 утра составила около 69%, также традиционно высокая явка в Агинском, Могойтуйском и Дульдургинском районах.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с 8 до 20 часов в Забайкальском крае будут работать 923 избирательных участка. По состоянию на 10 утра в избирательную комиссию Забайкальского края жалоб о нарушениях, связанных с ходом голосования, не поступало.

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