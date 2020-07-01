Ханты-Мансийск, , 07:13 — REGNUM В Югре в день проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ 1 июля все 714 участков для голосования приступили к работе в 8:00 по местному времени (6:00 мск). Избирателей ждут до 20:00 (18:00 мск), сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Всего в ХМАО 1 146 364 избирателей. Из них с 25 июня проголосовали уже 483 891 человек, или 42,43% от общего числа избирателей.

В избиркоме Югры отмечают, что 313 избирательных участков расположены на открытом воздухе. Желающие проголосовать на дому должны уведомить об этом участковые комиссии до 17:00 (15:00 мск).