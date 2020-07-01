Абакан, , 07:04 — REGNUM По состоянию на 10:00 по местному времени (06:00 мск) 1 июля в Хакасии по поправкам к Конституции РФ проголосовали 40,84% избирателей. Об этом ИА REGNUM сообщили в ЦИК РФ.

Самые активные избиратели в Хакасии — в Ширинском районе (76,50%). В Абакане явка на 10:00 составила 27,30%.

Как сообщало ИА REGNUM, голосование по поправкам к Конституции РФ проходит с 25 июля. 1 июля — основной день голосования.

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