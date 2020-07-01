Чита, , 06:45 — REGNUM Забайкальские общественные наблюдатели, работающие на голосовании по поправкам в Конституцию РФ, могут лично убедиться в честности и прозрачности голосования в его последний день и при процедуре подсчета голосов. Об этом 1 июля заявила председатель Общественной палаты Забайкальского края Наталья Дроботушенко. Её слова цитирует пресс-служба забайкальского губернатора.

«Сегодня хочется обратиться к нашим наблюдателям. За шесть дней выписано свыше шести тысяч направлений для наблюдателей. Эти люди дали возможность сделать нам свой выбор: на предприятиях, дворах, дома. Сегодня самый важный день, он важен для наблюдателей, потому что теперь мы будем смотреть не только за обеспечением безопасности голосования, предстоит самый ответственный этап — подсчет результатов. Сами наблюдатели имеют возможность убедиться в том, что все честно и легитимно», — сказала она.

Как уже сообщало ИА REGNUM, сегодня, 1 июля, в день общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, с 8 до 20 часов в Забайкальском крае будут работать 923 избирательных участка. Помогать процессу будут волонтёры Конституции.