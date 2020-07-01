Улан-Удэ, , 06:37 — REGNUM В Бурятии до общероссийского дня голосования по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ явка на избирательные участки составила 56,5% или 372,8 тыс. человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства республики.

Основной этап голосования по всей территории республики начался с 25 июля. В этот день открылись 837 избирательных участков, из которых 23 были образованы в местах временного пребывания избирателей.

«В день общероссийского голосования — 1 июля избирательные участки работают с 8:00 утра до 20:00 вечера. Проголосовать на дому по письменным или устным обращениям можно, позвонив на номер 112 и подать заявку не позднее 17:00 часов сегодняшнего дня», — отметили в правительстве.

Напомним, на избирательных участках приняты все меры безопасности. В помещениях всем избирателям обрабатывают руки антисептиком, выдают ручки и средства индивидуальной защиты, а также проверяют температуру. Впрочем, как сообщало ИА REGNUM, иногда бесконтактные термометры имеют большие погрешности, из-за чего температура тела у некоторых избирателей оказывается гораздо ниже нормального.

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