Вашингтон, , 06:40 — REGNUM Министр обороны США Марк Эспер подтвердил, что Пентагон не имеет информации, свидетельствующей о действиях России против американских военнослужащих в Афганистане. Об этом говорится в распространенном 30 июня заявлении главы военного ведомства.

«Хотя Пентагон не имеет в настоящий момент данных, которые бы подтвердили обвинения в адрес России в злонамеренных действиях против американских сил в Афганистане, хочу заверить всех наших сотрудников, что министерство самым серьёзным образом рассматривает любую и все потенциальные угрозы против американского военного персонала», — сказал Эспер.

По его словам, военное командование и он лично «полностью привержены тому», чтобы военнослужащие США имели самые лучшие в мире разведку, вооружения и оборудование, защитное снаряжение, тактики, а также «все необходимые полномочия для противодействия любой угрозе, с которой они могут столкнуться».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что Пентагон не располагает достоверными сведениями о якобы сговоре российских разведслужб с террористическим движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из Афганистана, заявил официальный представитель американского минобороны Джонатан Хоффман.

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