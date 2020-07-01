Екатеринбург, , 06:28 — REGNUM В Свердловской области утром 1 июля начался основной день голосования по Конституции. Участки открылись в 8:00 по местному времени.

Всего работают 2532 избирательных участка. Отдать свой голос по поправкам можно до 20:00.

Как сообщало ИА REGNUM, за первые дни своё отношение к поправкам высказали 32,4% жителей региона. Голосование проходит с 25 июня по 1 июля.

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