Нью-Йорк, США, , 06:19 — REGNUM Российская военная разведка якобы осуществляла денежные переводы на счета членов группировки «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в качестве вознаграждения за убийство военных США, пишет 30 июня американская газета The New York Times.

По сведениям её источников, электронные платежи якобы были перехвачены американскими лицами.

«Эксперты пришли на основании других разведданных к выводу, что переводы были, скорее всего, частью программы по вознаграждениям, которую описывали задержанные в ходе допросов», — утверждает издание.

Также газета сообщает о существовании человека, «который, вероятно, служил посредником для распределения средств и который сейчас, вероятно, находится в России».

Приведённые утверждения в газете назвали «доказательствами» выдвинутых ранее предположений о том, что Россия якобы причастна к финансированию талибов (членов организации, деятельность которой запрещена в РФ) за нападения на американских солдат в Афганистане.

Добавим, информацию из предыдущей публикации в NYT на эту тему ранее опровергли официальные лица в США, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикацию, заявил, что эти утверждения являются ложью.

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