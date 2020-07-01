Челябинск, , 06:18 — REGNUM В Челябинской области 1 июля в 8:00 по местному времени (6:00 мск) открылись избирательные участки. Начался основной день голосования по изменению Конституции России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Всего в регионе действуют 2304 участка. Они будут работать до 20:00.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе проголосовали уже более 40% избирателей. Голосование по всей России проходит с 1 июля.

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