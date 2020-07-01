Каракас, , 06:07 — REGNUM Выборы в парламент (Национальную ассамблею) Венесуэлы пройдут в декабре 2020 года, заявила руководитель избирательного совета республики Индира Альфонсо Исагерре 30 июня в эфире телеканала VTV

Она добавила, что на этот раз гражданам страны нужно будет выбрать 277 депутатов — на 66% депутатов больше, чем в прошлый раз.

В 2021 году должны состояться выборы губернаторов венесуэльских штатов.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня венесуэльский президент Николас Мадуро заявил, что в 2022 году в Венесуэле можно будет провести референдум о его отставке.

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