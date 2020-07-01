Гонконг, Китай, , 06:20 — REGNUM Принятие высшим законодательным органом Китая закона о защите национальной безопасности в Гонконге является «историческим шагом», возвращающим «в правильное русло» формулу «одна страна — две системы». Об этом глава администрации Гонконга Кэрри Лам заявила 1 июля, в ходе торжественного приема в Центре выставок и конференций, посвящённого 23-й годовщине передачи бывшего британского анклава под суверенитет Китая.

«Данный законодательный акт является историческим шагом, необходимым и своевременным для восстановления стабильности», — сказала Лам. По её словам, данный правовой акт направлен лишь против небольшой горстки преступников, угрожающих национальной безопасности, и «призван защитить интересы, права и свободы подавляющего большинства жителей» автономии.

Лам отметила, что в прошедшем году Гонконг столкнулся со множеством вызовов, и в оставшиеся два года полномочий пообещала сфокусировать свои усилия на восстановлении экономики автономии, стабильности и международной репутации.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июня председатель КНР Си Цзиньпин подписал указ о вступлении в силу закона об обеспечении национальной безопасности в Гонконге, принятого Постоянным комитетом Всекитайского собрания народных представителей — парламентом страны.

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