Вашингтон, , 05:56 — REGNUM Американские власти продолжат поддерживать жителей Гонконга и выступать в защиту их прав даже после вступления в силу закона о национальной безопасности, заявил госсекретарь США Майк Помпео. Об этом 30 июня сообщается на странице в Twitter пресс-службы госдепартамента.

Он отметил, что решение Пекина принять «драконовские законы» в отношении Гонконга «нарушает автономию данной территории и одно из величайших достижений Китая».

Помпео считает, что китайские власти превратили принцип «одна страна, две системы» в «одна страна, одна система».

Госсекретарь добавил, что ранее для борьбы с Пекином американские власти ввели визовые ограничения для должностных лиц Китая и запретили предоставление оборонных технологий и технологий двойного назначения в Гонконг, а также отменили ряд льгот, установленных США для этого района.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июня председатель КНР Си Цзиньпин одобрил законопроект о национальной безопасности Гонконга.

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