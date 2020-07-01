Анкара, , 05:51 — REGNUM У Турции отсутствуют юридические основания для перепродажи российских ЗКР С-400 в США, заявил 30 июня журналистам пресс-секретарь правящей турецкой Партии справедливости и развития Омер Челик.

По его словам, Анкара изначально планировала закупить американские системы Patriot, однако, «не получив ответа от Вашингтона», приняла решение приобрести зенитно-ракетные системы у России.

«Если страна закупила истребители F-16, то она их не перепродает другой стране, для (перепродажи — ред.) такой системы (как С-400 — ред.) также нет никаких юридических оснований», — пояснил Челик.

Ранее, напомним, группа сенаторов в США заявила о готовности Вашингтона выкупить у Анкары поставленные комплексы С-400. По их мнению, такой шаг позволит двум членам НАТО уладить разногласия.

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