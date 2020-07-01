Барнаул, , 05:46 — REGNUM Депутат Алтайского краевого законодательного собрания Иван Мордовин («Единая Россия») в своем телеграм-канале высказался по поводу голосования по поправкам к Конституции РФ:

«Конституция — не только про президента, правительство, парламент и другие органы власти. Основной закон государства про всех нас, про наше настоящие, а главное — будущее. Будущее наших детей, нашего края и всей страны! Мы принимаем важнейшее решение на десятилетия вперед. Конституция — это правовой фундамент. Он должен быть надежным и прочным, иначе здание будет неустойчивым и может разрушиться. Обновленная Конституция укрепит наш суверенитет, позволит избежать социальных и политических кризисов, не допустить дестабилизации в стране. А значит — гарантирует для будущих поколений самое главное: поступательное развитие России».

Как уже сообщало ИА REGNUM, сегодня, 1 июля, в Алтайском крае, как и по всей стране, стартовал основной день голосования по поправкам к Конституции РФ. На территории региона образовано 1779 постоянных избирательных участков.

Читайте ранее в этом сюжете: В Алтайском крае стартовал основной день голосования по поправкам