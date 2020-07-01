Чита, , 05:11 — REGNUM Сегодня, 1 июля, в основной день голосования по поправкам к Конституции РФ явка избирателей в Забайкальском крае на 10:00 местного времени составила почти 49%. Об этом сообщает региональная избирательная комиссия.

Член избирательной комиссии Забайкальского края с правом решающего голоса Алексей Клёнин Правительство Забайкальского края

Как пояснил сообщил член избирательной комиссии Забайкальского края с правом решающего голоса Алексей Клёнин, наиболее активно голосуют жители города Петровск-Забайкальский, где явка на 10 утра составила около 69%, также традиционно высокая явка в Агинском, Могойтуйском и Дульдургинском районах, хорошие показатели в Калганском районе — свыше 67%. В Чите самая высокая явка зафиксирована в Ингодинском районе — здесь проголосовали 59,4 процента избирателей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, сегодня, 1 июля, в день общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, с 8 до 20 часов в Забайкальском крае будут работать 923 избирательных участка. По состоянию на 10 утра в избирательную комиссию Забайкальского края жалоб о нарушениях, связанных с ходом голосования, не поступало.

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