Москва, , 05:07 — REGNUM Поставка российских ЗРК С-400 в Турцию приводит к тому, что внутри блока НАТО возникают разногласия между различными его членами, заявил 30 июня эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.

По его словам, приобретение оружия, произведённого государством, против которого в НАТО выстраивают все свои системы, является «головной болью для Вашингтона» и серьезным испытанием для всего военно-политического блока.

«Это ведёт к очень серьёзному расколу: всё-таки Турция является одним из самых мощных в военном плане государств альянса», — цитирует RT эксперта.

Ранее, напомним, группа сенаторов в США заявила о готовности Вашингтона выкупить у Анкары поставленные комплексы С-400. По их мнению, такой шаг позволит двум членам НАТО уладить разногласия.

Читайте ранее в этом сюжете: США могут выкупить у Турции российские ЗРК С-400