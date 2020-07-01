Ла-Пас, , 04:52 — REGNUM Временное правительство Боливии обратилось в прокуратуру с запросом о добавлении экс-президента Эво Моралеса в список подозреваемых по делу о закупке аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) по завышенной цене. Об этом со ссылкой на замминистра юстиции Гидо Мельгара 30 июня сообщает газета El Deber.

«Запрос о расширении расследования был подан вчера. В том, что касается завышенной цены, все чиновники, которые работали в Минздраве, связаны с прошлым правительством», — заявил Мельгар в ходе транслировавшейся на сайте газеты пресс-конференции. По его словам, в результате заговора ставилась цель «выставить в плохом свете правительство и заполучить государственные средства».

По мнению замминистра, к закупке аппаратов ИВЛ, которая стала предметом антикоррупционного расследования, могут быть причастны ряд высокопоставленных лиц прошлого правительства. В их числе: экс-президент Эво Моралес, экс-глава МВД Карлос Ромеро, бывший министр здравоохранения Габриэла Монтаньо, а также соратник Моралеса и вице-президент нескольких федераций производителей коки Андронико Родригес.

Как сообщало ИА REGNUM, министр здравоохранения Боливии Марсело Навахас 20 мая был задержан полицией за участие в закупке аппаратов ИВЛ по завышенной цене во время пандемии SARS-CoV-2.

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