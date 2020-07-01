Чита, , 04:46 — REGNUM Сегодня, 1 июля, в основной день голосования по поправкам к Конституции РФ, возможность сделать свой выбор была предоставлена военным медикам в Забайкалье. Как сообщает пресс-служба забайкальского губернатора а, речь идёт о сотрудниках мобильного полевого госпиталя развернутого в Чите.

В многопрофильном мобильном госпитале, развернутом в Чите, прошло голосование по внесению поправок в Конституцию РФ Пресс-служба Министерства обороны РФ

«Проведено голосование по поправкам к Конституции страны, участие в голосовании приняло 100% личного состава. Несмотря на выполнение важной задачи по лечению больных к голосованию подошли все ответственно» — пояснила подполковник медицинской службы заместитель начальника мобильного многопрофильного госпиталя по медицинской части Туяна Смагулова.

По её словам, процедура голосования проводилась с соблюдением всех требований санитарных норм, личный состав был обеспечен средствами индивидеальной защиты, также выдавались одноразовые ручки.

Как уже сообщало ИА REGNUM, из-за взрывного характера распространения коронавируса в Забайкальском крае, согласно поручению президента Владимира Путина, развёрнут полевой госпиталь для лечения больных с коронавирусом. Он был оперативно переброшен из Бурятии.