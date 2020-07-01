Чита, 1 июля 2020, 04:46 — REGNUM Сегодня, 1 июля, в основной день голосования по поправкам к Конституции РФ, возможность сделать свой выбор была предоставлена военным медикам в Забайкалье. Как сообщает пресс-служба забайкальского губернатора а, речь идёт о сотрудниках мобильного полевого госпиталя развернутого в Чите.
«Проведено голосование по поправкам к Конституции страны, участие в голосовании приняло 100% личного состава. Несмотря на выполнение важной задачи по лечению больных к голосованию подошли все ответственно» — пояснила подполковник медицинской службы заместитель начальника мобильного многопрофильного госпиталя по медицинской части Туяна Смагулова.
По её словам, процедура голосования проводилась с соблюдением всех требований санитарных норм, личный состав был обеспечен средствами индивидеальной защиты, также выдавались одноразовые ручки.
Как уже сообщало ИА REGNUM, из-за взрывного характера распространения коронавируса в Забайкальском крае, согласно поручению президента Владимира Путина, развёрнут полевой госпиталь для лечения больных с коронавирусом. Он был оперативно переброшен из Бурятии.