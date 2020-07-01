Берлин, , 04:35 — REGNUM Председательство в Совете Евросоюза с 1 июля перешло от Хорватии к Германии. Работать в этом качестве страна будет в течение полугода, и 1 января 2021 года председательство будет передано Португалии.

Приоритетами Германии на посту председателя станут преодоление последствий пандемии, защита планеты от климатических изменений, укрепление европейской системы здравоохранения и цифровизация. Также ФРГ попытается унифицировать политику членов ЕС по отношению к Китаю, России и США.

«Германия во время председательства будет опираться на тот прогресс, который был достигнут при Хорватии», — сообщали накануне в пресс-службе канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Ранее Меркель заявила, что европейские страны должны всерьёз подумать о новой реальности, в которой США перестанут стремиться лидировать в мире.

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