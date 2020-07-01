Иркутск, , 04:12 — REGNUM В Иркутской области, как и других регионах России, сегодня, 1 июля, стартовал основной день голосования по поправкам к Конституции РФ. С 8:00 местного времени открылись 1984 участка, также организованы 29 участков в местах временно пребывания граждан (аэропорт, ж/д вокзалы, СИЗО, больницы, вахтовые поселки). На 1733 участках итоговые протоколы будут изготавливаться с применением QR-кода. На 142 участках в Иркутске будут использоваться комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).

Все избиркомы получили антисептические средства и СИЗ, предназначенные для обеспечения профилактических мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции. Напомним, каждый участник голосования получает одноразовые перчатки и маску. На входе в помещение для голосования размещён коврик для дезинфекции обуви, также всем входящим будет измеряться температура.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 30 июня 2020 года на территории Иркутской области в общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации приняли участие 416 822 человек. Также свой выбор сделал российский космонавт, уроженец Иркутска Анатолий Иванишин. Он стал первым в мире человеком, проголосовавшим с околоземной орбиты онлайн.

Читайте ранее в этом сюжете: Анатолий Иванишин впервые в мире проголосовал с околоземной орбиты онлайн