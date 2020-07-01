Барнаул, , 04:01 — REGNUM Сегодня, 1 июля, в Алтайском крае, как и по всей стране, стартовал основной день голосования по поправкам к Конституции РФ. На территории региона образовано 1779 постоянных избирательных участков, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В целях минимизации рисков распространения коронавирусной инфекции участникам общероссийского голосования предоставлены дополнительные возможности для волеизъявления: голосование вне помещения для голосования, голосование до дня голосования, голосование в помещении для голосования.

Как уже сообщало ИА REGNUM, поправки к Конституции были инициированы после того, как президент России Владимир Путин обнародовал послание Федеральному собранию, голосование по ним пришлось перенести из-за мировой эпидемии коронавируса.

По состоянию на 30 июня 2020 года, на территории Алтайского края в общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ приняли участие 541 908 человек.

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