Чита, , 03:38 — REGNUM На ряде избирательных участков Читы, Краснокаменска, Могочи и Сретенска (Забайкальский край) сегодня, 1 июля, в день голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации будет развернута торговля. Об этом сообщает официальный сайт региона.

«Мы приняли решение организовать продажу продуктов — это летний ассортимент. Свежие овощи, выпечка, напитки, бакалея, а также непродовольственные товары. Все это делается с целью поддержать бизнес», — пояснил вице-премьер правительства региона Александр Бардалеев.

В министерстве экономического развития Забайкальского края отметили, что небольшие торговые точки будут работать с соблюдением всех правил безопасности, включая маски и перчатки у персонала, постоянную обработку поверхностей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, сегодня, 1 июля, в Забайкалье в день общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ будут работать 923 избирательных участка.

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