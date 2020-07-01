Чита, , 03:32 — REGNUM Сегодня, 1 июля, в день общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, с 8 до 20 часов в Забайкальском крае будут работать 923 избирательных участка, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Из-за риска распространения коронавирусной инфекции предприняты повышенные меры безопасности: людям выдают индивидуальные средства защиты, измеряется температура, соблюдается социальное дистанцирование.

Как уже сообщало ИА REGNUM, за весь период голосования в корпус наблюдателей Забайкальского края для контроля за голосованием вошли более шести тысяч человек.

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