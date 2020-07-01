Джэксон, , 03:14 — REGNUM Губернатор американского штата Миссисипи Тейт Ривз подписал закон об удалении боевого знамени Конфедеративных Штатов Америки с флага штата, сообщает агентство Associated Press

При этом Ривз отметил, что выступает против демонтажа памятников по всей стране.

«Но я так же понимаю, что необходимо отправить флаг 1894 года в историю и найти знамя, которое будет лучшим для всей Миссисипи», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Палата и Сенат штата Миссисипи одобрили законопроект об изменении флага штата, согласно которому с него убирается символика КША. Новый дизайн флага разработает специальная комиссия, а затем этот вопрос будет вынесен на голосование среди жителей штата.

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