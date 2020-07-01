Вашингтон, , 02:36 — REGNUM Виртуальную встречу в формате «С5+1», посвященную продовольственной безопасности в Центральной Азии на фоне пандемии коронавируса, провел госсекретарь США Майкл Помпео с министрами иностранных дел пяти центральноазиатских республик. Об этом 30 июня сообщается на странице в Twitter пресс-службы госдепа.

Помимо руководителя американского внешнеполитического ведомства в мероприятии участвовали главы МИД Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркмении и Киргизии. Кроме того, стороны обсудили мирное урегулирование в Афганистане, а также налаживание региональных связей и экономических отношений.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале февраля этого года Майкл Помпео посещал Казахстан и Узбекистан.

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