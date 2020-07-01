Тегеран, , 16:58 — REGNUM 30 июня пресс-секретарь судебной власти Ирана Голам Хоссейн Эсмаили заявил, что иранская судебная система пристально рассматривает инцидент, который произошел в Румынии и был связан с иранским судьей Голамом Резой Мансури. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Иран придает большое значение этому вопросу с разных точек зрения», — заявил Эсмамли на своей еженедельной пресс-конференции. «Иран изначально хотел, чтобы судья Мансури, который недавно умер в Румынии будучи иранским гражданином, был экстрадирован на родину», — отметил он.

«Иран не вынес никакого решения по этому вопросу и просто услышал историю от Интерпола — Международной организации уголовной полиции, — в которой говорится, что Мансури был убит», — сказал пресс-секретарь.

«Кроме того, некоторые документы, в том числе фотографии убитого и его паспорт, были отправлены в судебные органы», — заявил Эсмаили, подчеркнув важность проведения теста ДНК. По словам представителя судебных органов, Иран стремится перевезти тело погибшего на родину в кратчайшие сроки.

Иранский чиновник подчеркнул: «Чтобы установить, была ли смерть бывшего судьи вызвана самоубийством или покушением, Иран призвал представителей Интерпола и организации правовой медицины выехать в Румынию, чтобы ознакомиться с соответствующими документами».