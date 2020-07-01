Тегеран, , 17:59 — REGNUM 30 июня официальный представитель министра иностранных дел Ирана Аббас Мусави заявил, что региональная безопасность не будет достигнута путем подчинения Соединенным Штатам, отметив, что единственным способом установления безопасности и стабильности в регионе будет изменение враждебного характера поведения ряда стран, а также поддержание регионального сотрудничества. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Отвечая на высказывания официальных лиц некоторых региональных стран, таких как Саудовская Аравия и Бахрейн, Мусави заявил: «Удивительно, что такие страны, как Саудовская Аравия, которая сама по себе является источником терроризма и экстремизма в регионе и в течение многих лет действовала с целью дестабилизации региона, поддерживая террористические группировки, выдвинули необоснованные обвинения против Ирана, который отрезал террористов от региона».

«Поддержка требований представителя США во время его регионального турне, который добивался продолжения эмбарго Ирана на поставки оружия странами, которые уже более пяти лет убивают йеменских женщин и детей, — это горькая ирония, которую мы наблюдаем в последнее время», — отметил он.

«Настало время этим странам перестать слепо следовать неразумным замечаниям США как страны, которая сама по себе является символом жестокости и несправедливости в мире», — сказал иранский дипломат.