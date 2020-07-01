Тегеран, , 18:05 — REGNUM 30 июня посол и постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт Раванчи заявил, что США еще раз на заседании Совета Безопасности ООН услышат мнение всего мира касательно поддержки ядерной сделки 2015 года. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Раванчи сделал эти замечания в интервью журналистам IRNA, состоявшемся в Нью-Йорке, США. В своем выступлении Раванчи подчеркнул, что усилия США по продлению эмбарго на поставки оружия Ирану находятся в полном противоречии с резолюцией ООН 2231.

«Резолюция 2231 (2015) настоятельно призывает к полному осуществлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в соответствии с графиком, установленным соглашением, и определяет следующие шаги для окончательного снятия санкций Совета Безопасности в отношении Ирана», — отметил дипломат.

«Международное сообщество следит за выполнением СВПД и резолюции 2231», — подчеркнул посол, заявив, что генеральный секретарь ООН и многие мировые лидеры неоднократно выражали готовность стать свидетелями окончательной реализации ядерной сделки 2015 года.

«Такая готовность свидетельствует о том, что мир выступает против позиции США по этому вопросу», — отметил высокопоставленный дипломат.

Напомним, что Иран и шесть мировых держав — США, Великобритания, Франция, Россия, Китай и Германия — подписали знаковое ядерное соглашение, известное как СВПД, 14 июля 2015 года, после нескольких месяцев интенсивных переговоров. 8 мая 2018 года США в одностороннем порядке вышли из сделки и вновь ввели санкции против Ирана.