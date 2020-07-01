Тегеран, , 16:45 — REGNUM 29 июня министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в своем послании упомянул о нарушении США иранской ядерной сделки, заявив, что американские власти наказывают законопослушные государства за то, что те не нарушают резолюцию СБ ООН. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 30 июня.

«США не просто нарушают положения СВПД и запугивают других. Штаты также являются первой в истории ООН страной, которая наказывает законопослушные страны за то, что те не нарушили резолюцию Совета безопасности», — написал Зариф в своем твиттере. «Я представлю дело Ирана совету @ abt noon ET, Tues», — отметил он.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что 30 июня Зариф выступит с речью на видеоконференции Совета Безопасности ООН, посвященной рассмотрению хода выполнения резолюции ООН 2231.

Резолюция ООН предусматривает шестимесячное рассмотрение хода осуществления положений резолюции, принятой консенсусом постоянных членов Совета безопасности совместно с Германией.