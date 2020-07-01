Тегеран, , 16:16 — REGNUM 29 июня посол Исламской Республики Иран (ИРИ) в Пакистане решительно осудил теракт, произошедший в здании пакистанской фондовой биржи в Карачи, в результате которого погибли пять ни в чем не повинных людей. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 30 июня.

Посол Сейед Мохаммад Али Хоссейни в своем твиттере отметил, что побежденные во всех районах доблестной армией Пакистана, оставшиеся группы террористов прибегли к новым шагам, чтобы показать свою номинальную силу. «Мы категорически осуждаем их нападение на здание фондовой биржи и надеемся, что Пакистан избавится от остатков террористов в стране», — сказал он.

В Карачи пакистанские силы и полиция предотвратили теракт в здании пакистанской фондовой биржи и ликвидировали четырех террористов. Пять человек, включая полицейского и охранников, также были убиты. Несколько человек получили тяжёлые ранения.

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка «Армия освобождения Белуджа».