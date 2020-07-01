Тирасполь, , 01:22 — REGNUM Грядущие президентские выборы в Молдавии могут дополнительно осложнить переговоры с Приднестровской Молдавской Республикой. Об этом заявил на встрече с главой Миссии ОБСЕ в Молдавии Клаусом Нойкирхом глава МИД ПМР Виталий Игнатьев, передает ИА REGNUM.

«Политический календарь в Молдавии достаточно насыщенный, если мы говорим об осеннем периоде. Времени для того, чтобы субстантивно решать проблемы, остается все меньше. Поэтому я хотел бы отметить, что на сегодняшней встрече присутствуют руководители экспертных групп по актуальным направлениям для того, чтобы мы могли более детально обсудить некоторые аспекты», — сказал министр.

Позиция Приднестровья, по его словам, однозначна: «Мы хотим использовать любую возможность для того, чтобы диалог сторон не был конфронтационным, приносил пользу людям и в принципе способствовал нормализации взаимоотношений между сторонами».

По словам Игнатьев, продолжающаяся деградация переговорного процесса между Молдавией и ПМР обусловлена недоговороспособностью молдавской стороны.

Нойкирх также принял президент Приднестровья Вадим Красносельский. Ключевой темой обсуждения стали банковский проблемы.

Говоря о банковском взаимодействии ПМР с Молдавией, а именно об ограничениях в использовании международных платежных систем Visa и MasterCard, Красносельский отметил, что проблема лежит не только в экономической плоскости. «Речь идет о социальной политике и нарушении прав человека. Особенно остро приднестровцы ощущают это в период карантинных ограничений: около десяти тысяч приднестровских пенсионеров — граждан РФ не могут обналичить на территории ПМР пенсии», — подчеркнул глава государства.

Напомним, 1 ноября в Молдавии пройдут президентские выборы. Нынешний глава государства Игорь Додон попытается переизбраться на второй срок.