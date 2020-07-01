Вашингтон, , 00:54 — REGNUM План по выводу 9,5 тысяч американских военнослужащих из Германии утвердил президент США Дональд Трамп, 30 июня сообщил официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман на своей странице в Twitter.

Он отметил, что данный шаг должен способствовать «сдерживанию России», а также налаживанию отношений с союзниками и улучшению положения США в Европе.

Хоффман добавил, что в ближайшее время глава Пентагона Марк Эспер и председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли выступят в конгрессе.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня в американских СМИ появилась информация о намерениях Дональда Трампа вывести часть американского военного контингента из Германии.

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