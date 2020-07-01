Кишинёв, , 00:40 — REGNUM Депутат от Партии социалистов Молдавии (ПСРМ) Корнел Фуркулица обратился в Генеральную прокуратуру Молдавии по факту подкупа депутата ПСРМ Штефана Гацкана. Как передает ИА REGNUM, Фуркулица рассказал в Генпрокуратуре и о других попытках подкупа депутатов-социалистов.

«Надеюсь, что сотрудники органов правопорядка привлекут к ответственности и тех, кто подкупает депутатов миллионами долларов, и депутата, который продал мандат», — заявил Фуркулица.

Он также призвал Гацкана добровольно отказаться от кресла депутата, которое он получил, как кандидат, выдвинутый и поддержанный Партией социалистов.

Депутат от Партии социалистов Штефан Гацкан, которого несколько месяцев назад избрали по одному из одномандатных округов, 30 июня заявил о выходе из фракции социалистов и переходе в депутатскую группу Pro Moldova.

В Партии социалистов заявили, чтоГацкану заплатили за это $1,2 млн. Вице-спикер парламента Влад Батрынча отметил, что ранее сам Гацкан рассказывал коллегам, что ему предложили 500 тыс. евро за выход из ПСРМ, и тогда он отказался. Но когда сумму повысили, он согласился.

После ухода Гацкана у правящей коалиции социалистов и демократов осталось 49 из 101 места в парламенте. При этом даже с учетом голосующего вместе с правящей коалицией независимого депутата Александра Олейника у коалиции теперь нет парламентского большинства.

В последние месяцы сразу несколько групп депутатов покинули фракцию Демпартии и парламентское большинство.

Отметим, что группа Pro Moldova считается близкой к беглому олигарху Владимиру Плахотнюку. Ранее президент Молдавии Игорь Додон обвинил Плахотнюка в том, что именно он стоит за подкупом депутатов из парламентского большинства и попыткой отправить в отставку правительство во главе с Ионом Кику.

В июне 2019 года Плахотнюка отстранили от власти в Молдавии, и с тех пор он скрывается в США.

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