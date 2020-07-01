Ашхабад, , 00:39 — REGNUM Спикер парламента Туркмении Гульшат Маммедова подписала постановление об объявлении Керимгулы Бердымухамедова победителем конкурса искусств «Золотой век туркмен» передает «Туркменистан сегодня».

Отмечается, что решение о награждении внука президента Туркмении принято «с учетом вклада в обогащение национального искусства новыми произведениями, успешные выступления на праздничных мероприятиях и ходатайства конкурсной комиссии».

В качестве награды за победу в конкурсе Керимгулы Бердымухамедов получит от имени главы государства золотую цепочку и премию в размере 3 500 манатов (70 000 рублей).

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