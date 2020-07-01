Ашхабад, , 00:38 — REGNUM Президент Гурбангулы Бердымухамедов в Геоктепинской мечети совершил садака — праздничное жертвоприношение по случаю своего 63-летия, которое в Туркмении называют возрастом пророка Мухаммеда, передает «Turkmenistan.ru».

Туркменского лидер, обращаясь к пришедшим поздравить его с днем рождения старейшинам, отметил, что туркменский народ придает особое значение этому возрасту.

«Считается, что каждый, кто дожил до этих лет, пройдя через множество испытаний, способен отличить добро от зла. Познав горечь и радость, опираясь на свой богатый жизненный опыт, он подает пример другим», — подчеркнул он.

Также президент рассказал участникам праздничной трапезы о достижениях Туркмении и о проводимых в стране реформах.

После этого на площади перед государственным культурным центром в столице Туркмении прошел праздничный концерт, посвященный дню рождения Гурбангулы Бердымухамедова.